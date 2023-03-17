Gelişen teknolojiyle beraber güvenirliği artan yağ dokusundan kök hücre elde etme işlemini anlatan Nev Esentepe Ortopedi & Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, bu tedavi yönteminin diğer kök hücre tedavilerine göre daha kolay uygulanabilir ve daha az invaziv olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Kök hücre tedavisinin birçok hastalıkta kullanılabildiğini ve özellikle ortopedi alanında yaygın olarak tedavide kullanıldığını söyleyen Nev Esentepe Ortopedi & Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Bangin Bekir Candan, "Kök hücre tedavisi, genellikle uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilir ve hasta için özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi süreci, hastanın durumuna ve kullanılan kök hücrelerin tipine bağlı olarak değişebilir” dedi.

ORTOPEDİK HASTALIKLARDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Ortopedik hastalıklarda kök hücre tedavisine değinen Op. Dr. Bangin Bekir Candan, “Genellikle eklem ağrısı, kireçlenme, kıkırdak yaralanmaları ve tendon zedelenmeleri gibi sorunları tedavi etmek için kullanılır. Kök hücre tedavisi, hasarlı bölgedeki hücrelerin iyileşmesine yardımcı olur ve yenilenmesini sağlar. Bu, ağrının azaltılmasına ve hastanın işlevselliğinin geri kazanılmasına yardımcı olabilir” dedi.

YAĞ DOKUDAN HAZIRLANAN KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Yağ dokusundan hazırlanan kök hücre tedavisi hakkında da bilgiler veren Dr. Bekir Candan, yağ dokusundan hazırlanan kök hücrelerin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmasını amaçlayan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. "Bu yöntem, özellikle osteoartrit(diz eklemi kireçlenmesi, kalça eklem kireçlenmesi, ayakbileği eklemi kireçlenmesi)romatoid artrit, diyabet ve cilt hastalıkları gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılır" diyen Dr. Candan, "Bu yöntemde, hastadan yağ dokusu örneği alınır ve örnekteki kök hücreler laboratuvar ortamında izole edilir. Daha sonra, bu kök hücrelerin sayısı artırılır ve hastanın ihtiyacına göre farklı birimlere ayrılır. Son olarak, bu kök hücreler doğrudan hastanın vücuduna enjekte edilir.Yağ dokusundan hazırlanan kök hücre tedavisi, diğer kök hücre tedavilerine göre daha kolay uygulanabilir ve daha az invazivdir. Bunun yanı sıra, yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin çoğunluğu öncül kök hücreleridir ve çeşitli dokuların onarımı ve rejenerasyonu için potansiyel olarak faydalıdır.Artık bu tarz yeni modern ve gelecek vadeden tedaviler ülkemizde de kolayca ve layıkıyla yapılabilmektedir” diye konuştu.