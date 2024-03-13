Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a 22 yılda 171 milyar liralık yatırım yaptıklarını, yaklaşık 41,5 milyar lira değerinde 21 karayolu projesinin yapımına ise devam ettiklerini belirterek, Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına büyük önem verdiklerini ve tüm yatırımların takipçisi olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu'ya bağlayan Sivasın doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkaleye kadar Anadoluyu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğunu anımsattı. Konumu gereği Sivasın Türkiyenin tüm kara ve demiryolu güzergâhlarının arasında bir köprü niteliği de taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu nedenle Sivasın ulaşım ağını güçlendirecek tüm projeleri yakından takip ettiğini söyledi. Sivasın ulaşım ve haberleşme yatırımları için yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Uraloğlu, Bugüne kadar Sivasın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 171 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 585 kilometreye yükselttik. Sivası Erzincana, Kayseriye, Tokata, Yozgata ve Kahramanmaraşa bölünmüş yollarla bağladık dedi. Uraloğlu, bugün açılışını yaptıkları Yağdonduran Tüneli ile 253 milyon lira, Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı ile 196 milyon lira olmak üzere toplam 450 milyon liralık ekonomik kazanç sağlanacağının da altını çizdi.

41 MİLYAR 404 MİLYON LİRA BEDELLİ 21 KARAYOLU PROJESİ

Bakan Uraloğlu, Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Reşadiye-Gölova-İmranlı Ayrımı yolları gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizerek, Sivas Karayün Celalli Yolunda Eğri Köprüsü ile Eski Sivas- Malatya yolu üzerindeki tarihi Fadlum Köprüsünün onarımını da yaptıklarını anlattı. Sivasta 22 yıl önce hiç tünel bunmadığına dikkat çeken Uraloğlu, 3,8 km uzunluğunda 3 tünel inşa ettik. Şu anda da 41 milyar 404 milyon lira proje bedeli ile 21 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden ikisi, açılışı için bir araya geldiğimiz Yağdonduran Tüneli ve Bağlantı Yolu ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı projelerimizdir dedi.

SİVAS İLE MALATYA YÜKSEK STANDARTLI YOLLA BİRBİRİNE BAĞLANDI

Uraloğlu, Sivasta Yağdonduran Geçidinin 1.750 metre rakımda bulunduğunu ve geçit üzerinden yapılan 1.567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tünelinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edildiğini açıkladı. 1.674 metre kotunda başlayan tünelin yüzde 2 eğimle devam ederek 1.705 metre kotunda sona erdiğine işaret eden Uraloğlu, tünel projesinin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 5 kilometreye ulaştığına dikkat çekti. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman aksayan ulaşımın, tünel konforuyla kesintisiz hale geleceğini vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu: