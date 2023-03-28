Emekli Albay Alpaslan Canbaz, hobi için gittiği kursta yaptığı yağlı boya tabloyu depremzedeler yararına satışa çıkardıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Emekli öğretmen merhum Mustafa Canbaz’ın oğlu olan Alpaslan Canbaz, Ahbap Derneği’ne veya bir depremzedeye yapılan en yüksek para yardımı yapan yardımsever vatandaşa tablosunu vereceğini söyledi.

Canbaz, yardımseverlerin yaptıkları yardım dekontunu 0555 809 12 57 nolu telefona mesaj atarak gönderebileceklerini ve içlerinde en yüksek olan tutara da tablosunu vereceğini kaydetti.

2020 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olduktan sonra sosyal etkinlik anlamında Halk Eğitimi Merkezinde yağlı boya resim kursuna başladığını anlatan Canbaz, yağlı resim kursunda yaptığı ilk tabloyu depremzedeler için satışa sunmaya karar verdiğini belirterek, "Tablonun gelirini Ahbap Derneği'ne veya herhangi bir Malatya, Maraş, Hatay bölgesinde deprem illerinde bulunan bir vatandaşa bağışlayacağım. Bu duyarlılığımın nedenlerinden birisinin 2013-2017 yılları arasında Malatya'da görev yapmış olmam. Malatya halkının cana yakınlığı beni çok etkiledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapmış olmasına rağmen arkadaşlarıyla halen irtibat halindeyim ve bölgedeki insanların yaşadığı sıkıntıları biliyorum" diye konuştu.