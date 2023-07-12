Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ‘Red Bull Yağlı Direk Yarışları’ düzenlendi. Büyük ilgi gören etkinlikte Özkan Yağız bayrağa ulaşarak birinciliği elde etti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ganita-Faroz Projesi çeşitli etkinliklere sahne olmaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren Trabzon halkının ve şehre gelen turistlerin ilgi odağı olan Ganita’da hemen her gün farklı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Ganita’da son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ‘Red Bull Yağlı Direk Yarışları’ düzenlendi. Yoğun ilgi gören yağlı direk yarışlarında 46 yarışmacı, gres yağıyla kaplanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucunda asılı bayrağa ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nun da katıldığı organizasyonda heyecanlı dakikalar yaşandı.

ÖZKAN YAĞIZ 1. OLDU

Etkinlikte direğin üzerinde ayakta kalarak bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda kişinin izlediği etkinliğin 5. turunda 40 numaralı yarışmacı Özkan Yağız, bayrağa ulaşarak birinciliği elde etti. Yağız'ın bayrağı alması sevinçle karşılanırken, diğer yarışmacılar şampiyonu denize atlayarak kutladı. Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ifade eden Yağız, birinci olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Özkan Yağız’a ödülü, madalyası ve kupası Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Yılmazoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Faruk Asma tarafından takdim edildi.