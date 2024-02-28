Yahyalı Belediyesi İmar A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan ek protokol ile işçi maaşlarına yüzde 85 oranında zam yapıldı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yahyalı Belediyesi bahçesinde yapılan sözleşmenin imza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı.

İmza töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Biz sizlerle beraber 10 yıldan beri Yahyalı’nın güzel insanlarına hizmet ediyoruz. Bu ilçede belediye olarak bir başarı yakaladıysak bu sizlerle beraber yaşandı. Rabbim sizlerden binlerce kez razı olsun. 1. Dönemimizde 5 yılda 55 proje, 2. Dönemimizde ise 5 yılda 41 proje sözümüz vardı. Söz verdiklerimizin sadece %5’lik kısmını yapamadık. Neden yapamadık derseniz, biliyorsunuz tüm dünyayı sarsan pandemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. Bu nedenle tamamlayamadık. Biz bu kez ustalık ya da mimarlık dönemi dediğimiz bu yeni dönemimizde söz verdiğimiz 70 projeyi hayata geçireceğiz. Bazıları Mimarlık Dönemi dememize eleştiri getirmişler. Biz Gönüller Mimarıyız. Önemli olan üniversitenin Mimarlık Fakültesini bitirmek değil, önemli olan bu insanların gönüllerine girmek, gönüllerinin mimarı olmaktır. Görevde olduğumuz 10 yıl boyunca bir ay dışında maaşlarımız hep gününde yatırıldı. Biz kazanmasını da harcamasını da bilen bir belediyeyiz. Biz bu ilçeyi birlikte yücelttik.“ diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise konuşmasında; “ Yahyalı manevi olarak bereketli olduğu kadar, maddi olarakta bereketli bir ilçe. Biz ne zaman başkanımız derdimizi anlatsak hiçbir zaman elimiz boş geçmedik. Son 5 yıl içinde pandemi, ekonomik kriz ve depremden dolayı çok sıkıntılı günler yaşadık. Bu süre zarfında başkanımız hiçbir zaman mazeret üretip bizleri mağdur etmedi. Gününde maaşlarımızı ve sosyal haklarımızın ödemesini yaptı. Kayseri’de örnek gösterilen toplu iş sözleşmelerine Yahyalı’da imza altına aldık. Başkanımız tüm üyelerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kullandı.