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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Yahyalı’ya 200 kişiye iş imkânı sağlayacak fabrika açılacağının müjdesini verdi.

Mehemt UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Belediye Başkanı Esat Öztürk konu ile yaptığı açıklama da ; “Yahyalı’da gerçekleştireceğimiz önemli bir projeyi duyurmak istiyorum. Yahyalı Belediyesi olarak, ilçemizin ekonomik kalkınması ve istihdamın artırılması için yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak, ilçemizin ekonomik potansiyelini artırmak ve istihdamı desteklemek amacıyla 200 kişinin çalışabileceği modern bir tekstil fabrikasının kurulması için çalışmalara başladık. Bu fabrika, eski cezaevinin arsasında, 980 metrekare zemin ve 360 metrekare asma kat ile toplamda 1340 metrekarelik bir alana sahip olacak. Fabrikamızın atölye bölümünde çalışacak olan 170 kişilik personel, ilçemizin ekonomisine ve istihdamına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, diğer departmanlarda çalışacak personel ile birlikte toplamda 200 kişiye istihdam imkânı sunacağız. Bu proje ile ilçemizin ekonomik altyapısını güçlendirmeyi, gençlerimize ve iş arayan vatandaşlarımıza yeni iş imkânları yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, tekstil sektöründe Yahyalı ilçesinin adını daha da duyurarak bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bu önemli projenin hayata geçirilmesinde iş dünyasından da büyük destek alıyoruz. İlçemizin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek bu projeye destek veren iş adamlarımıza teşekkür etmek isterim. Onların katkıları, projenin başarısı için kritik bir role sahiptir. İş adamlarımızın desteğiyle, fabrikamızın kurulumu ve işletilmesi sürecinde gerekli olan kaynakların sağlanması ve işletme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi konusunda büyük bir güven ve motivasyon ile ilerliyoruz. İlçemizin ekonomik büyümesine ve istihdamın artmasına olan bu olumlu katkıları için Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Koyuncu Ailesine ve iş adamlarımıza şükranlarımı sunarım. Projemize destek veren tüm iş adamlarımızı ve ilçemizin kalkınması için ellerinden geleni yapan herkesi bir kez daha selamlıyor, bu işbirliğinin daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum.” İfadelerini kullandı.