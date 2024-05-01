Edirne Valisi Yunus Sezer, “Yakalamaların yüzde 78’ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim açımızdan çok önemli ve alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor."

EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır olan 292 kilometrelik sınır hattının 200 kilometresinde yol bakım çalışmaları tamamlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırında yer alan Sancaktar Karakolu’nu ziyaret etti.

Kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Vali Sezer, sınır hattında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Vali Sezer, sınır hattında İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İlimizde yasa dışı geçişlere karşı sınır hattı boyunca, 24 saat esasına göre çalışan personeller ile gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Vali Yunus Sezer, 292 kilometrelik sınır hattının 200 kilometresinde iyileştirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

2024 yılının 4 aylık süresi içerisinde 5 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Vali Sezer, “Göçmen trafiğinde de bu yaz özellikle son ay itibari ile yüzde 10’un üzerinde bir artış gördük. Şu ana kadar 5 bin 200 kadar göçmen yakaladık. Yine 174 tane organizatörü bu ay itibari ile yani geçen 4 ay itibari ile yakaladık. Aynı şekilde hem organizatörlere hem de göçmenlere yönelik olarak yakalama ve tedbir çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Sınır hattındaki devriye yollarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılmasıyla ilgili yaklaşık 50 adet İl Özel İdare aracının çalışma yürüttüğünü belirten Valimiz Yunus Sezer, “Yakalamaların yüzde 78’ini sınır hattına gelmeden gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim açımızdan çok önemli ve alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

2024 yılı içerisinde farklı terör örgütlerine mensup 162 şüphelinin sınır hattında ekiplerce yakalandığını söyleyen Vali Sezer, “Bu sene çeşitli terör örgütüne bağlı 162 örgüt mensubunu yine kaçak göçmenlerle beraber yakalamış durumdayız. Geçmiş yıllara göre bu sayı önemli bir yakalama olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.