Birçok vatandaşın yeni yılı karşılamak için tercih ettiği Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ ’da, otel ve işletmelerin gıda güvenliği denetlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri gıda denetimlerini il genelinde aralıksız sürdürürken, rotayı Uludağ'a çevirdi.

Ekipler yılbaşı ve kış turizmi hareketliliğinin yaşandığı Uludağ bölgesinde bulunan otel ve işletmelerde titiz bir gıda denetimi gerçekleştirdi.

Kontrol görevlileri denetimler esnasında işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme de yaptı.

Denetimlerin bir kısmına bizzat katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, çiftlikten sofraya kadar tüm süreçte, gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzı sağlamanın temel amaç olduğunu vurguladı.

Kış aylarının en çok tercih edilen kayak bölgesi olan Uludağ'da bulunan işletmelerde gıda denetimi ve bilgilendirmelerinin hassasiyetle yapıldığını belirten Müdürü Acar, "Uludağ Bölgesinde 81 adet gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerden 20' si gıda satış alanında, 61' i ise toplu tüketim alanında faaliyet göstermektedir. Toplu tüketim işletmelerinden 24 tanesi otel olarak da faaliyet göstermektedir. Uludağ'daki bu işletmelerde kontrol görevlilerimizce gıda denetimlerini hassasiyetle yapılmakta ve otel ve işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Denetlenen işletmelerde gıda ve alkollü içkilerin güvenilirliği, genel ve özel sağlık bilgisi esaslarına uyulup uyulmadığı, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşulları kontrol edilerek özellikle alkollü içkilere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapılmaktadır" dedi.

Müdür Acar, Bursa'nın marka değeri olan Uludağ'da yaklaşan yılbaşı ile kış turizmi süresince vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları konusunda çalışma ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.