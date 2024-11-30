Manisa deplasmanında sert ve gergin bir maç oynadıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan, “Oyuncularımız inanılmaz mücadele etti. Bu sertlikten bir şekilde galibiyetle çıktık” dedi.

MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 8. haftasında deplasmanda Manisa Basket’i iki uzatma sonucu 106-109 mağlup etmeyi başaran TOFAŞ’ta Yardımcı Antrenör Yalçın Küçüközkan karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bu sertlikten galibiyetle çıkmayı başardıklarını belirten Küçüközkan şu ifadeleri kullandı; “Açıkçası böyle bir son beklemiyordum. Oyuncularımız fazlasıyla yıprandı. Ama namağlup geldiğimiz bir maçı da kazanarak bitirmek istedik. Çok iyi mücadele ettik. Her iki takım da çok iyi mücadele etti. Manisa Basketi de tebrik ediyorum. Onların da kendi sahalarında kazamaya ihtiyacı vardı. Gergin ve sert bir maç oldu. Koçumuz Orhun Ene diskalifiye olduktan sonra da bir şekilde mücadelemize devam ettik ve bu sertlikten galibiyetle çıktık. O yüzden çok mutluyum. Geçen seneye göre çok farklı bir takım olduğumuzu ve özellikle maç sonlarını çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Böyle devam etmek istiyoruz. Şimdi 4 Aralık’ta FIBA Europe Cup maçımzı var. Umarız bu yorgunluk oraya yansımaz.”