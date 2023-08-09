Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu’ndan özür dilediği öğrenildi.İSTANBUL (İGFA)- Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in, aşk yaşadığı belgelenmiş ve dün ayrıldıkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, bugünkü yazısında Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu’ndan özür dilediğini ve Saraçoğlu’na barışma hediyesi olarak pırlanta gerdanlık hediye ettiğini yazdı.

104 BİN TL’LİK PIRLANTA GERDANLIK!

İşte Akay’ın yazısından bir bölüm:

“Bilal Özcan canlı yayında, ‘Dün Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’na ulaşıyor ve özür diliyor ve kısa süre sonra bir araya geliyorlar. Dün gidiyor Afra Saraçoğlu’nu evinden alıyor ve Bağdat Caddesi’nde ikisini aynı arabanın içinde görüyorlar. Barışıyorlar, ilişki devam ediyor. Mert Ramazan Demir’in evi de Cihangir’de. İkisini Cihangir’de yürürken yan yana görüyorlar.’ ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar hepimizi mutlu etti.

Bende bazı detaylara ulaştım ve sizlere iletmek için bu yazıyı kaleme aldım.

Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’ndan özür diledikten sonra, Afra’yla ilk buluşmasında aldığı 104 bin TL’lik pırlanta gerdanlığı hediye ediyor. Daha önce yine Bilal Özcan’la yaptığım canlı yayında, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in büyük bir aşk yaşadıklarını ancak yapım şirketinin oyuncularla anlaşma yaptığını ve o nedenle açıklayamadıklarını söylemiştim. Yapım şirketinin bu sezon artık bu aşka karışmama kararı aldığını, genç oyuncuların aşkını dilediği gibi yaşamasına izin verdiğini de önemli kaynaklardan öğrendim.

Ayrıca, Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu’na Urla'daki bir otelde evlilik teklifi ettiğini, aralarında söz kesip yüzük taktıklarını da ifade etmiştim. Afra Saraçoğlu’nun çok yakında Mert Ramazan Demir’in ailesi bir akşam yemeği yiyeceğinin de müjdesini vermek isterim. Bir ömür boyu mutlu olmaları gönülden dileğimdir.”