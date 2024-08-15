Yalova'nın Armutlu ilçesinde başlayan orman yangını hava ve karadan büyümeden kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Yalova'nın Armutlu ilçesi Mecidiye Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye gör yangına 33 personel, 9 araç, 1 helikopter ile müdahale edildi.

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri de aynı saatlerde köy evinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına destek oldu.

Kaynak: igf