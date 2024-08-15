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???? #Yalova Armutlu İlçesi Mecidiye mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.Yangınına,✅ 33 personel✅ 9 araç✅ 1 helikopterile müdahale edildi. pic.twitter.com/UUqascbSvg — Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (@bursaobm) August 15, 2024

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri de aynı saatlerde köy evinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına destek oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye gör yangına 33 personel, 9 araç, 1 helikopter ile müdahale edildi.

Düzce'de yapılan kazıda portre başı çıktı

Düzce'de yapılan kazıda portre başı çıktı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde başlayan orman yangını hava ve karadan büyümeden kontrol altına alındı. BURSA (İGFA) - Yalova'nın Armutlu ilçesi Mecidiye Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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