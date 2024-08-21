Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) için kayıt süreci başladı.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi bünyesindeki YASMEK'te yeni döneme ilişkin kurslara başvurular başladı.
6 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek ve çeşitli mahallelerde farklı alanlarda eğitim fırsatları sunulacak kurslarda hazır giyim, sepet yapımı, takı tasarım, kişisel gelişim, Kur'an-ı Kerim okuma, mefruşat bölümleri ilgi görüyor.
Çeşitli beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine olanak tanıyacak kurslara kayıt yaptırmak ve kurslar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Yalova Belediyesi'nin iletişim kanallarından bilgi alabiliyorlar.
Kaynak: igf