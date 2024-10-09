Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, son günlerde kadına yönelik ülkemizde artan taciz ve şiddet vakalarının ardından bir açıklama yaptı.YALOVA (İGFA) - “Şiddet ve taciz, yalnızca faillerin değil, onu görmezden gelen, sessiz kalan ve önlemeyen herkesin sorumluluğundadır” diyen Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, her gün yeni bir sarsıcı vaka ile yüzleşildiğini belirterek, "Ülkemizde ve dünyada kadınların maruz kaldığı şiddetin ve tacizin acı sonuçlarına tanıklık ediyoruz. Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır ve hiçbir gerekçe, bu hakkın ihlal edilmesini meşrulaştıramaz. Kadın cinayetleri ve taciz vakaları, yalnızca bireylerin değil, toplumun tüm vicdanının derin bir yarasıdır" dedi.

Artan taciz ve şiddet vakalarına yönelik açıklama yapan Başkan Gürel, "Kadınlar, iş yerlerinde, okullarda, sokaklarda, evlerinde ve dijital platformlarda her gün tacizle karşı karşıya kalmaktadır. Bu taciz, fiziksel, psikolojik veya dijital yollarla gerçekleşse de, hepsinin ortak amacı kadını sindirmek, korkutmak ve eşit haklarını elinden almaktır. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kadın yalnız değildir. İnsanlıkla bağdaşmayan bu eylemlere karşı adaletin ve eşitliğin sağlanması için sesimizi yükseltmeliyiz" çağrısında bulundu.

"Toplum olarak, kadınlara yönelik şiddet ve tacizi durdurmak ve bir daha asla böyle bir acı yaşamamak için sesimizi daha güçlü çıkarmalı, dayanışmamızı güçlendirmeliyiz" diyen Başkan Gürel, "Hukuki düzenlemeler daha etkin hale getirilmeli, çok daha caydırıcı cezalar uygulanmalı ve kadınların güvenliğini sağlamak için somut adımlar atılmalıdır. Bir kadının daha hayatı son bulmadan, bir kadının daha tacizle karşılaşmasına göz yummadan, hep birlikte harekete geçme zamanıdır. Kadınlar, korkmadan, güven içinde, hak ettikleri eşitlik ve özgürlükle yaşamlarını sürdürebilmelidir. Ülkemizde bu olayların son bulması ve şehrimizde ise hiç yaşanmaması için kararlıyız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınlar özgür olmadan, toplum özgür olamaz" diye konuştu.