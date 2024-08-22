Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Yalova'da düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektör İş birliği toplantısına katıldı.YALOVA (İGFA) - Yalova'da mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek protokol yapıldı. Yalova Millî Eğitim Müdürlüğü ile Yalova Makine İhtisas OSB arasında düzenlenen 16 derslikli mesleki eğitim merkezi ve 16 derslikli mesleki teknik Anadolu lisesi yapım protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine en önemli katkılardan birinin mesleki eğitimi arzu edilen seviyeye ulaştırarak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Mesleki ve teknik eğitim alanında kaydedilen ilerlemenin altını çizen Şamlıoğlu, "Millî ve manevi değerlere haiz, medeniyet tasavvurumuzun korunmasında sorumluluk alabilen ve maziden atiye köprü kuran ahilik anlayışı temelinde mesleki değerlere sahip bireyler yetiştirmek gayretiyle var gücümüzle çalışıyor ve en büyük yatırımları eğitime yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve teknik eğitimin ülkemizin genç nüfusunu istihdama entegre etmek, teknoloji ve sanayide rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak açısından titizlikle inşa edilmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizen Şamlıoğlu, "Bireylerin ve toplumların sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla gayret gösterdiğimiz süreçte, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 21. yüzyılın yerlilik, millîlik, özgünlük ve katma değer yaratmaktan geçtiği bilinciyle ülkemizin kalkınmasında büyük rol üstlenen mesleki ve teknik eğitim sistemimizi bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyoruz. Ben Her Yerde Varım" formasyonuyla ve eğitimde üretim, üretimde eğitim anlayışıyla mesleki ve teknik eğitimi geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.



Şamlıoğlu, illerde düzenledikleri il değerlendirme ve sektör istişare toplantıları kapsamında hazırlanan "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışını ilke edinerek sektörle iş birlikleri içinde mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunacağı kaydedildi.

Protokolün büyük bir özveri ve emekle hazırlandığını dile getiren Şamlıoğlu, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete'nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyor; katılımları ve desteklerinden dolayı Yalova Valisi Hülya Kaya'ya, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'e ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

