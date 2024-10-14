Çevre bilincinden yoksun vandallar tarafından Yalova'nın dört bir yanına atılan çöpler ve verilen hasarlar tepki çekti.YALOVA (İGFA) - Yalova'da yerlere atılan çöpler, bankların sökülmesi, mini halı sahada bulunan kalelerin kırılması ve ağaç diplerinde yapılan mangallardan oluşan görüntüler şehre yakışmayan hoş olmayan görüntülere neden oldu.

Geçen haftasonu Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandın başta olmak üzere birçok noktada fotoğraf karelerine yansıyan bu görüntülere kısa sürede müdahale eden Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; “Ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak özverili bir şekilde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ancak güzel şehrimize yakışmayan görüntülere neden olan bazı kendini bilmez vandallar çöp atmakla kalmamış, bankları sökmüş, kale direklerini yerinden çıkarmış ve ağaç diplerinde mangallar yakmışlardır. Ekiplerimiz görüntü açısından hoş olmayan yerlerin temizliğini ve bakımını kısa sürede yapmıştır. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız bu tip görüntülere şahit oldukları anda 153 ihbar hattına şikayette bulunmalarıdır” diye konuştu.