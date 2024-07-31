Yalova Belediyesi’nin desteklediği güreş sporunda önemli başarılar elde edildi. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, geçtiğimiz günlerde U-11 ve U-13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi Güreş Kulübü, yaklaşık 40 kulüp arasında gösterdiği performansla U-11 ve U-13 yaş kategorilerinde Türkiye 4.’sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada elde edilen başarılar ise şu şekilde sıralandı:

U-13 yaş 62 kg kategorisinde Gizem Durgun, Türkiye 2.’si olarak büyük bir başarıya imza attı. U-11 yaş 66 kg kategorisinde Ecem Kuruoğlu ve U-13 yaş 73 kg kategorisinde Benay Sevim Kaya, Türkiye 3.’sü oldu. U-13 yaş 66 kg kategorisinde Hayrunnisa Çamlı ve U-11 yaş 46 kg kategorisinde Ceylinsu Önder, Türkiye 5.’si olarak derece elde etti.

GÜREL, “GENÇ YETENEKLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Başarılı sporcuları makamda ağırlayan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporun ve sporcunun yanında olduklarını bildiren Başkan Gürel, “Sporun her branşını desteklemeye gayret gösteriyoruz. Yalova Belediyesi olarak genç yeteneklerin her zaman yanındayız” dedi.

Başkan Gürel, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin teşvik edilmesi konusunda verdikleri desteklerin önemine vurgu yaparak, şampiyona sırasında elde edilen başarıların Yalova'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Gürel, Yalova Belediyesi’nin sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda daha büyük başarılara imza atması için desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.