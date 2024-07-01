Konya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Belediyespor kız takımı üçüncü olarak bronz madalya kazandı.YALOVA (İGFA) - 27-30 Haziran tarihleri arasında Konya’da düzenlenen 100. Yıl Küçükler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Belediyespor kız takımı üçüncü oldu.

81 İlden masa tenisi sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Belediyespor kız takımından Elvin Kale, Duru Beril Tok ve Sedef Yıldırım Küçükler Kız Takımlar Türkiye Şampiyonasın da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.