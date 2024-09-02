Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, şehirde farkındalık, eğitim, çevre, kültür ve turizm alanlarında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak isteyen tüm Yalovalıları gönüllü olmaya davet etti.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, şehrin çeşitli alanlarındaki projelere katkıda bulunmak isteyen tüm Yalovalılara gönüllü olma çağrısında bulundu.

Başkan Gürel, bu anlamda Yalova’nın güzelliklerini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel belediyecilik faaliyetlerinde vatandaşlarla birlikte çalışmanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olacağını ifade etti. Gönüllülerin, şehrin çeşitli alanlarındaki projelere katkıda bulunarak Yalova’nın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine önemli bir destek sağlayacaklarını vurguladı.

Yerel belediyecilik faaliyetleri içerisinde Yalovalıların da gönüllü olarak yer almasını beklediklerini söyleyen Başkan Mehmet Gürel, “Sevgili Yalovalılar; Şehrimizin güzelliklerini daha da artırmak ve yaşam kalitemizi yükseltmek için önemli bir adım atıyoruz. Farkındalık, eğitim, çevre, kültür ve turizm alanlarında yapacağımız çalışmalar için ‘şehrim için ben de bir şeyler yapmak istiyorum’ diyen tüm hemşehrilerimizi, gönüllü olarak aramıza katılmaya davet ediyorum. Yalova’nın her köşesinde etkili projelere imza atmak ve hep birlikte daha iyi bir şehir yaratmak için sizlerle çalışmaktan, hemşehrilerimizle çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Yerel belediyecilik faaliyetlerinde aktif rol almak, şehrimize katkı sağlamak isteyen tüm Yalovalıların başvurularını bekliyoruz” dedi.

BAŞVURU FORMU DOLDURULARAK GÖNÜLLÜ OLUNABİLİYOR

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların, Yalova Belediyesi’nin resmi web sitesindeki başvuru formunu doldurarak gönüllü olabilecekleri bildirildi. Başvuru formuna www.yalova.bel.tr/gonullubelediyeformu linki tıklanarak ulaşılabiliyor.