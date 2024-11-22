İstanbul'da Büyükada tarihi vapur iskelesinde Adalar Müzesi'nin yeni sergisi açıldı. 37 panodan oluşan sergi 2025 yılı boyunca da açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras ve İBB Kültür iş birliği ile açılan sergi, Yaman Alkan Koleksiyonu'ndan fotoğraflarla 20. Yüzyıl ortalarına, İstanbul'la birlikte Adalar'da da değişimin başladığı yıllara odaklandı.

Adalar, 19. Yüzyılın ilk yarısından sonra İstanbul'un sayfiyesi ve yakın turizm merkezi olarak önem kazandı.

Bugün de büyük bölümü ayakta kalan sayfiye konutları ve oteller, Adalar'ın görünen yüzünü oluşturdu.

20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bir bölümü işlev değiştirmeye başlasa da, yüzyılın son çeyreğine kadar esas olarak durum değişmedi. Bodrum, Marmaris ve hatta Antalya keşfedilmemişti o yıllarda. Varlıklılar için Adalar gözde idi. İstanbul ile Adalar arasında mevsimsel “göç”lerin yaşandığı dönemdi bu dönem.

Burgazadalı koleksiyoner Yaman Alkan son beş yıldır, Burgazada'nın görsel arşivini oluşturmak için durmaksızın çalışıyordu. Sergideki fotoğraflar ve görsel malzemeler onun arşivinden bir seçki sunuyor.