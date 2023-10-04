Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda yapımı devam eden su sporları merkezini inceledi.Kayseri’ye ve Türkiye’ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkezi kazandırmaya az kaldığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan tesisin başta üniversite gençliği olmak üzere herkesin ilgi gösterebileceği alternatif bir aktivite merkezi olacağını söyledi.

Kuşçu Mahallesi’nde kano, kürek ve yelken sporları için yapılan tesisi yerince inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarının altını çizerek, “Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kuşçu Mahalle’mizdeki Kuşçu Marina tesislerimizin hemen yanı başında yaptığımız su sporları merkezinin inşaatı, bu yılsonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz.

Önümüzdeki yıldan itibaren de bu tesis ile birlikte Kuşçu Marina tesisine yeni bir fonksiyon katmış olacağız. Su sporuna meraklı olan herkesin gelip, burada kano, yelken ve kürek yapabilecekleri merkez olacak. Tabi ki bu mekanların sadece yapılmış olması yeterli olmuyor. Meraklıların buraya ilgi göstermeleri gerekiyor. Bunun içinde üniversiteli gençlerimizi buraya bekliyoruz. Gençlerimize her turlu altyapı ve diğer imkânları sunarken onlarında kurmuş olduğu su sporlarıyla ilgili kulüpleri buraya bekliyoruz. Kayseri hemşerilerimin göstermiş olduğu teveccühle burası, cıvıl cıvıl su sporları merkezi olmuş olacak”.

Başkan Çolakbayrakdar, tesisin ardından köy pazarında kendi üretmiş oldukları ürünleri satan çiftçileri ziyaret edip, onlara bereketli bol kazançlar diledi.