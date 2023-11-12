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Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği öncülüğünde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yamula Barajı çevresine ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kuşçu bölgesinde 2 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını ve 1 milyon ağacı daha toprakla buluşturacaklarının altını çizen Vali Gökmen Çiçek, Yamula Barajı çevresini daha da güzel hale getirmek için özveriyle çalışan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği öncülüğünde, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle Yamula Barajı çevresine ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. 3 bin 823 ağacın toprakla buluştuğu Kuşçu Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Orman Bölge Müdürlü İsa Çapkın, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşması yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, ‘Türkiye Yüzyılına nefes’ ile Türkiye genelinde ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildiğini belirtti.

Daha yeşil bir Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her sene yaptığımız bu anlamlı ve önemli çalışmayı daha da geliştirerek yapma yönünde gayretimizi sürdürüyoruz. Sayın Valimizin şahsında ekibine teşekkür ediyorum. Kocasinan bölgesinde olan bu bölge, su sporları, yeşil alanlarıyla, Yamula Barajı’ndaki balık çalışmaları ile önem arz eden bir boyut kazandı” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise gündeme dair değerlendirmelerde bulunduktan sonra Milli Ağaçlandırma Günü’nün önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Gökmen Çiçek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğiyle tüm Türkiye’de yeşillendirme çalışması yapıldığına dikkat çekerek;“ Ağaçlandırma çalışmasına ayrı önem ve değer veriyoruz. Hep birlikte Yamula’yı yemyeşil yapacağız. Kocasinan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü burada büyük emek veriyor. Bu vesileyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.