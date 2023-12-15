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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında tarım alanları zarar gören vatandaşlara yüzde yüz hibe desteği ile zeytin fidanı desteğinde bulundu. İlçede 35 üreticiye 1650 fidan desteğinde bulunulurken, üreticiler destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz Temmuz ayında Saruhanlı ilçesinde çıkan yangın dolayısıyla çok sayıda üreticinin arazisi zarar gördü. Ormanların yandığı, tarım ürünlerinin ve evlerin yok olduğu yangın sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, zarar gören çiftçi ve üreticilere yardım elini uzattı. Yanan alanların ve tarım arazilerinin yeniden yeşermesi için çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında hak sahiplerine yüzde yüz hibe ile zeytin fidanı desteğinde bulundu. Saruhanlı ilçesi Sarısığırlı Mahallesi’nde yapılan zeytin fidanı dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ve ilgili mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Geçtiğimiz yaz, 24 Temmuz’da bu mahallemizde ciddi bir yangın yaşadık. 3 mahallemiz etkilendi. En fazla etkilenen mahallerimiz arasında Sarısığırlı Mahallesi geliyor. Yangın olduğunda ve sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile burada gerekli hassasiyeti göstererek konteynırların konması için altyapısını tamamladık, malzeme desteğinde bulunduk. Canlı hayvan ve yem desteğinde bulunduk. Yangından etkilenen bölgelerin yeniden ıslahı için Cengiz Ergün başkanımızın talimatları ile söz verilmişti, bugün de verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sarısığırlı, Hatıplar ve Çaltepe mahallelerinden 35 üreticiye 1650 zeytin fidanının dağıtımı için buradayız. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yaz aylarında Çaltepe, Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde çıkan yangını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol yapım çalışmasının yangının önlenmesinde büyük payının olduğunu söyledi. Yüncüoğlu, “Buradan geçen 32 kilometrelik Şatırlar yolu. Büyükşehir Belediyesi burada büyük bir çalışma yaparak yolu asfaltlamıştı. Burasının yolu yapılmamış olsaydı bu yangının en az 10 katı yangınla karşılaşırdık. Evler bile yanardı. Bu yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Sarısığırlı mahallesinde ve Şatırlar ve Hatıplar mahallelerinde zeytin fidanlarımız yandı. Büyükşehir Belediyemiz yangından itibaren her türlü yardımı yaptı. Bugün burada zeytin fidanı dağıtımı yapıyoruz. Dayanıklı olan Delice zeytin fidanı dağıtımı yapılıyor. Bu zeytin türü daha dayanıklı. Bunun için yaptığı desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz” diye konuştu.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yapılan destekten dolayı teşekkürlerini iletirken, “Sarısığırlı mahallemizde çıkan yangın dolayısıyla zeytin arazileri büyük oranda zarar görmüştü. Büyükşehir Belediyesi desteğini devam ettiriyor, Allah bin kere razı olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den. Çiftçimize her türlü yapıyor. Şu anda da yanan zeytin alanlarının ıslahı için zeytin fidanı dağıtarak çiftçilerimizin yarısını sarmaya çalışıyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz, bir çiftçi dostu olarak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah ondan razı olsun. Bu hizmetlerin devamını bekliyoruz. Gübre desteği de başlayacak herhalde bu da bizim için çok önemli. Önümüzdeki günlerde daha çeşitli ürünlerle çiftçimize destekte bulunacağına inanıyoruz. Çünkü Cengiz Ergün her zaman için çiftçinin yanında, arkasında durmaya devam ediyor. Biz de bunun hakkını vermek zorundayız. Cengiz Ergün başkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.