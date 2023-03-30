Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan baba ve oğlu, komşuları tarafından pencereden çıkartılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen baba ile yüzünde yanıklar oluşan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Muradiye Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay B. ve 5 yaşındaki oğlu Poyraz B’nin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerden dolayı kapıdan çıkamayan baba ve oğlu, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Komşularının yardımıyla evin penceresinden çıkarılan Tuncay B. ve oğlu Poyraz olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre baba Tuncay B’nin dumandan etkilendiği, küçük çocuğun ise yüzünde yanıklar olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.