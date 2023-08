Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'de önceki gün Eskişehir’de dün başlayan orman yangınlarının ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Türk Milleti'nin emeği, duası ve desteğiyle 48 saat dolmadan orman yangını kontrol altına alınmasında Çanakkale Ruhu’nu bir kez daha bütün Türkiye’ye gösteren çalışanlara teşekkür etti.

7 vatandaşın müşahede altında olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bu vatandaşlarımızın kronik rahatsızlığı vardı. 1 gönüllümüzde hayati tehlike olmayan yaralanma söz konusu idi. Herhangi bir tehlike ve sorun oluşturacak durum yok. Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti. Etkilenen alanda canlılar için içimiz acıdı. Yangından etkilenen alan, tamamen hasar değil. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, bin 430 hektarlık tarım ve diğer alanlar olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılacak incelemelerden sonra bu etkinin ne kadar hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz. Etkilenen alanın toplam büyüklüğü bu kadar. 7 ev hasarlı. Bunlardan 3’ü kullanılmayan evdi. 29 ahır ve ağıl benzeri yapı hasarlandı. Bazı sebze meyve bahçeleri etkilendi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

https://twitter.com/TCTarim/status/1694623276130320722

Bu arada Eskişehir’de dün akşam çıkan yangının yine yaklaşık 260 hektarlık ormanı etkilediğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Oradaki arkadaşlarla yoğun mücadeleden sonra kontrol altına aldılar. An itibariyle aktif yangın söz konusu değil. Ben süreci başlangıçtan itibaren yakından takip eden bize cesaret ve moral veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, her türlü kaza, beladan muhafaza etsin. Yangın yerleşim yerine yakın bir araziden çıktı, sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyorlar" dedi.