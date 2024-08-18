İletişim Başkanlığı, yurt genelinde çıkan orman yangınları hakkında yapılan dezenformasyonlara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve "İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Bu görüntülerin, 2017 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği belirlenmiştir. İzmir’deki orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam etmektedir.

BÜYÜKADA'DA ORMAN YANGINI İDDİASI

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiası da doğru değildir.

Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada meydana gelen yangına aittir ve ormanlık alanla bir ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür.

İZMİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE EDEN UÇAKLA İLGİLİ İDDİALAR

"14 gün önce Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir'deki yangına müdahale etmediği" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Rusya'dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir'deki yangına aktif olarak müdahale etmektedir.

TASARRUF TEDBİRLERİ NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ AKSADIĞI İDDİASI

Yine İletişim Başkanlığı'ndan yaılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" şeklindeki iddialar da asılsızdır. 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dâhil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu tür manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.