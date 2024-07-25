Teknoloji odaklı girişimleri, hızlandırma programı ve yatırımlarla destekleyen Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, yenilikçi yapay zeka çözümlerini yarınlara taşımayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor. ABD Silikon Vadisi’nde kurduğu ofis ile girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstlenen Türk Telekom, yarının teknolojisi olarak gösterilen yapay zeka çözümü geliştiren girişimleri odağına aldı.

YAPAY ZEKA ODAKLI GİRİŞİMLER TÜRK TELEKOM’UN DESTEĞİ İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un 12. dönemine seçilen girişimlerden Mistikist, görsel işitsel uyaranlarla stres ve anksiyeteyi azaltan, odaklanma ve iş performansını arttıran, yapay zeka destekli bir nörobilim uygulaması olarak dikkat çekiyor. MIT, Stanford, Johns Hopkins, Harvard gibi kuruluşların çalışmalarına dayanan metodolojileriyle stres seviyesini azaltan, odaklanmayı güçlendiren Mistikist, 13 farklı dilde, 195 ülkede, toplamda 40 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor. PİLOT’un yeni dönem girişimlerinden T4 People Analytics, kurumların farklı sistemlerindeki tüm çalışan verilerini entegre ederek yapay zeka ile derin içgörüler elde etmelerine imkan sağlıyor ve otomatik olarak yüksek etkili aksiyon önerileri sunuyor. T4'ün yapay zeka çözümleri arasında yakın gelecekteki istenmeyen işten ayrılmaları belirleme, çalışanların açık uçlu geri bildirimlerini anlamlandırma, adayların işe giriş sonrası performans ve bağlılıklarını öngörme gibi makine öğrenmesi modelleri yer alıyor. T4, 2025 yılı içinde öncelikli ABD pazarını hedefleyerek global büyümeyi planlanıyor.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Yenilikçi çözümler üreten girişimleri destekleyerek yarının teknolojilerinin hayat bulmasına öncülük ediyoruz. Geleceği şekillendirecek yapay zeka teknolojisine odaklanan girişimleri de yakından takip ediyoruz. Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programlarımızla girişimlere rehberlik ederken, yaptığımız yatırımlarla ve sunduğumuz katkılarla girişimlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstleniyoruz” dedi.