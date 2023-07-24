ChatGPT ve Midjourney gibi araçların piyasaya sürülmesinin ardından iş dünyasında yapay zekaya dair ilgi patlaması yaşanıyor. Dünya Ekonomik Forumu’na ait İşlerin Geleceği Raporu’na göre yapay zeka, önümüzdeki 5 yıl içinde en hızlı büyüyecek işlere liderlik ediyor. Araştırmaya göre yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, sürdürülebilirlik uzmanları ve iş zekası analistleri hızla yükselecek meslekler arasında ilk 3 sırada yer alıyor.İSTANBUL (İGFA)- Geleceğin mesleklerini icra edebilmek için kodlamayı ve yazılımı iyi öğrenmek gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na ait İşlerin Geleceği Raporu,14 milyon işin tehlikede olduğunu gösterirken yakın gelecekte sürdürülebilirlik çalışmalarında belirgin bir artış olacağına işaret etti. Kodlama ve yazılım konusunda ustalaşmak isteyenlere eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yapay zekanın işgücü piyasasında iddialı bir dönüşüm yaratacağını, yazılım ve kodlamanın değerinin artacağını söyledi.

“10 ÇALIŞANDAN EN AZ 6’SI YAPAY ZEKA UYGULAMALARINI KULLANMALI”

Teknoloji devrimi, yeniliğe yol açmasının yanında birçok iş kaybına da neden oluyor. İş dünyasının bu yeni yapay zeka çağından ne derece etkileneceği merak ediliyor.

Yapay zekanın gelmesiyle beraber iş piyasasını teknolojik atılımların yönlendireceğini vurgulayan Elif Tuzlakoğlu, “Birçok şirket, çalışanlarına şimdiden yapay zeka kullanımına dair eğitim çalışmalarına başlamalı. Bununla birlikte yazılım ve kodlama öğrenmek için fırsatlar yaratılmalı. 10 çalışandan en az 6’sının bu beceriyi kazanması gerekiyor ki gelecek her yeni teknolojiye hızlıca ayak uydurup kurumlarına katkı sağlayabilsinler.” dedi.

Dünya iklim kriziyle baş etmeye çalışırken, sürdürülebilirliğe dair mesleklerde artış olacağı beklendiğini kaydeden Tuzlakoğlu, üretken yapay zeka çağının hem toplumsal konularda, hem iş dünyasında çeşitli fırsatları beraberinde getireceğini kaydetti.

İŞTE YAPAY ZEKAYLA YÜKSELİŞE GEÇECEK 10 MESLEK 1. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları

2. Sürdürülebilirlik uzmanları

3. İş zekası analistleri

4. Bilgi güvenliği analistleri

5. Fintech mühendisleri

6. Veri Analistleri ve mühendisleri

7. Robotik mühendisleri

8. Elektroteknoloji mühendisleri

9. Tarım ekipmanı operatörleri

10. Dijital dönüşüm uzmanları