Uzun zamandır durgun olan sinema gişelerini hareketlendiren ve tamamen ‘organik’ olarak, yeni yılın en fazla gişe yapan filmi olan Karantina, izleyicilerden takdir görmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beyza Alkoç’un en çok satan kitabının aynı adla sinema uyarlaması olan filmin, oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve kitabı sevenlerin beklentisini tamamıyla karşılamasının yanı sıra şimdi de jenerik müziği ile konuşuluyor…

Sinemaseverlerin özlediği gençlik filmi beklentisini karşılayan yapımın sonunda yer alan şarkı, sektör tarihinde bir ilki yaşatıyor. Gençlik enerjisine uygun ve çağı yakalayan bir davranışla, yapay zekaya yaptırılan filmin arka jenerik müziği, yoğun istek üzerine spotify da dahil tüm müzik dinleme platformlarına girerek, bu şekilde de bir yeniliğe imza atılmış oldu. İzleyicilerin yoğun bir yorum yağmuruna tutulan şarkıyı tekrar dinlemek için filme gittiğini yazanlar ise çoğunlukta… Filmin tüm müziklerinin yer aldığı soundtrack albümü de yine sinemaseverin yoğun istekleri üzerine yakında dinleyicileriyle buluşturulacak…

OTTO Entertainment ve Movie Factory ortak yapımcılığında, Ahmet Topuz tarafından çekilen filmde Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay ve Taha Baran Özbek’ten oluşan ‘Mahşerin Dört Atlısı’ ile duayen İlker Aksum ve Deniz Uğur rol alıyorlar.