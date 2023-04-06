Yapı denetimcilerin karar alınmadan tutuklu olarak yargılandığını vurgulayan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, "O insanlar da depremzede ve tutuksuz yargılanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Gücenmez, eski evlerin ivedilikle yenilenmesi gerektiğinin de altını çizdi.BURSA (İGFA) - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan büyük depremler sonrasında ortaya çıkan bilgileri Bursa'da kamuoyu ile paylaştı.

Yapı denetim sistemine dair değerlendirme yapan YDKBD Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, binaların denetimlerinin değil, yıkılma sebeplerinin konuşulması gerektiğini açıklarken, "Suçlu aramak yerine sistemdeki yanlışları ortaya çıkarmak gerekiyor. Deprem yönetmeliklerindeki ivmelerin yetersiz olduğunu, imar planlarında sorgulanması gerektiğini, zemine tüpleriyle ilgili ayrı bir denetim mekanizmasının oluşması gerektiği birçok kez söyledik” açıklamasını yaptı.

Meslektaşlarının tutuklu yargılanmasından dolayı rahatsız olduklarını açıklayan Başkan Gücenmez, “Ortada bir şey yok ama cezaları başladı. Bunları ısrarla söylüyoruz. Yapı denetimciler de deprem bölgesinde mağdur olan kişiler, onlar ve aileleri de birer depremzede. Tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Yapı denetim ihmalinin düşük ihtimal olduğunu ve bir çoğunun beraat edeceğini düşünüyorum. İncelemeleri yapan yetkililerimizden de rica ediyoruz. Lütfen konulara objektif deliller ışığında yaklaşılsın” diye konuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki tane art arda büyük depremin olmasının yanı sıra bir aya yakın sürede 14 bine yakın depremin olmasının inanılmaz büyük bir afet yaşandığının göstergesi olduğunu kaydeden YDKBD Genel Başkanı Tayfun Gücenmez,"0 milyon vatandaşımız etkilendi. Üniversite raporları ortaya koydu. AFAD verileri ortaya koydu. Bunu zaten açıp baktığımızda çok net olarak görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni binaların depreme karşı dayanıklılığının yüzde 100'e yakın bir oran taşıdığını açıklayan Gücenmez, “Eski binalarda ise yıkım oranı yüzde 50'lerin üzerinde. Hızlı şekilde binaları yenilememiz gerekiyor. Deprem bize bunu da öğretmeli. Evlerimizi hızlı şekilde yenileyelim. Evlerimiz belki küçülsün, belki biraz farklı yöne baksın, belki başka kata baksın. Ama yenilemiş ve depreme dayanıklı şekilde depremlere hazır şekilde bekleyelim diyelim” diye konuştu.

YDKB Bursa Şubesi Esra İnhanlı da, “Tarihte eşine az rastlanır bir depremde tek suçlu biz yapı denetimcilermişiz gibi lanse edilmek, binlerce meslektaşımızı töhmet altında bırakmaktan öte yapmakta olduğumu kamu görevinin inanırlığına gölge düşürmüştür” dedi.

