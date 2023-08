Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, can güvenliğini sağlamak için gittikleri şantiyelerde can güvenliğinden endişe ettiklerini belirterek, "Her şantiyeye bir şantiye şefi" çağrısını yineledi.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerinin acısı devam ederken Uşak’ta Yapı Denetimde görevli inşaat mühendisleri darp edildi.

Alınan bilgiye göre Uşak merkezde devam eden inşaatta denetime giden meslektaşlarımız beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını isteyince, bir inşaat ustası ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu elindeki keserle mühendislere saldıran inşaat ustası, mühendisleri kol ve boyun bölgelerinden yaraladı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı mühendislerin vücutlarına dikiş atıldı.

Daha öncede Uşak'ın yanı sıra Ankara, Antalya,İzmir,İstanbul,Yalova ve daha birçok ilde denetim sırasında yaşanan saldırılara bir kez daha maruz kaldıklarını belirten Yapı Denetim Kuruluşları Bilriği, deprem felaketinden ders alınmadığı gerçeğinin bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği konuyla ilgil iyazılı yaptığı açıklamada, her bir yapı denetim çalışanının, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Hakaret, tehdit, taciz, küfür -maalesef ki- sıklıkla karşılaştığımız durumlar" denilen açıklamada, "Oysa biz, halkın can güvenliği için binaların mühendislik kurallarına göre yapılmasını sağlamak üzere görevli kuruluşlarız. Denetimlerimiz sırasında yaptığımız her uyarı, düzeltilmesini istediğimiz her yanlış imalat, yaşadığımız depremleri ve daha önce defalarca yaşadığımız büyük acıları yaşamamak için. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki, kendi can güvenliğimiz yok. Böylesine önemli bir kamu görevini yerine getirirken karşılaştığımız şiddetin hiçbir izahı, gerekçesi, affı olamaz. Bu yüzden tüm halkımızı ve yetkilileri yanımızda durmaya, destek olmaya davet ediyoruz. Özellikle kamu adına çalışan firmalar olarak yaptırımların kamu personeline karşı işlenen suçlardaki şekilde yani TCK Madde 265 tabi tutulması talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, birlik yöneticileri, görevlerini bir şantiye şefinin kontrolünde yapmak için “Her Şantiyeye Bir Şantiye Şefi” çağrılarını yineledi.