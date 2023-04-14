Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai ücret ayarı yapıldı. Ayda 50 saati geçemeyecek olan olan personele fazla mesai ücreti uygulaması 30 Eylül'e kadar sürecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi.

Buna göre, söz konusu ücret, 7440 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan, Gelir idaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personele ödeneceği bildirildi.

FAZLA ÇALIŞMA 50 SAATİ GEÇEMEYECEK

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücreti olan 5,40 liranın 5 katı esas alınacak.

Bu karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.