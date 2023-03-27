Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarını ödeme zorluğu çeken abonelerine kolaylık sağlıyor.KONYA (İGFA) - Resmi Gazetede 12 Mart 2023 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe giren “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” gereği tüm kamu kurumlarında başlayan yapılandırma çalışmalarına KOSKİ Genel Müdürlüğü de dâhil oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 7440 Sayılı Kanun gereği abonelerinin 31 Aralık 2022 tarihi öncesi oluşan tüm su ve atık su borçlarını yapılandırıyor.

Yapılandırma hizmetinden faydalanmak isteyen abonelerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerekiyor.

BORCU OLAN ABONELERE BÜYÜK KOLAYLIK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, müracaat edilmesi halinde, 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) öncesi su ve atık su borçları yeniden yapılandırılacağı kaydedildi.

Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde, herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılmayacağı belirtilirken, peşin ödemelerde gecikme cezasının yüzde 90’ı silineceği belirtildi.