GAİN TV yapımı 'Hatıran Yeter'den ilk tanıtım yayınlandı. Dizi 14 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Berkin Kaya’nın, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı Hatıran Yeter filmi, yalnızca ana karakterleri ve yardımcı karakterleriyle değil, hikayesinin zenginliğiyle de öne çıkar.

Filmin etkileyici hikayesi oyuncuların başarılı performansıyla birleşmiş ve ortaya son derece başarılı bir film çıkmıştır. Hatıran Yeter, yapımcı Berkin Kaya tarafından hayata geçirilen başarılı film projeleri arasındaki yerini şimdiden almıştır.

HATIRAN YETER FİLMİNİN KONUSU

Doğuştan işitme engelli olan Baha’nın (Aytaç Şaşmaz) sessiz dünyası, kendisi gibi işitme engelli olan Leyla (Sümeyye Aydoğan) ile tanışması sonucu tamamıyla değişir. Leyla, Baha’ya hayata başka bir açıdan yaklaşma ve yeni bir çerçeveden bakma fırsatı sunar. Zaman içinde Baha ve Leyla arasında gelişen aşk hikayesi her iki karakterin hayatında da önemli değişimlere neden olur. Bu yönüyle engelleri aşan Hatıran Yeter filmi, hem engelleri aşan sevginin gücünü hem bireysel farklılıkların anlamını derinlemesine sorgulatır.

HATIRAN YETER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Hayata geçirdiği projelerin tamamında önemli isimlerle çalışmış olan Berkin Kaya Hatıran Yeter filmi projesinde de başarılı bir kadro toplamayı başarmıştır. Hatıran Yeter filminin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan paylaşır. Ferit Aktuğ (Nevzat), Belçim Bilgin (Zehra), Gözde Çığacı (Firdevs), Furkan Kalabalık (Kubilay), Deniz Türkali (Esen) ve Volkan Özer (Kahveci Kamil) filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerdir.

HATIRAN YETER FİLMİNİN YÖNETMENİ

1986 doğumlu genç bir yönetmen olan Ömer Faruk Yardımcı, Hatıran Yeter filminin öncesinde de önemli projelere imza atmıştır. Daha önce Dört Köşe, Müjdemi İsterim, Arapsaçı ve Şahane Hayaller gibi projeler hayata geçiren Yardımcı, aynı zamanda senarist kimliğiyle de tanınan bir isimdir.

HATIRAN YETER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hatıran Yeter filmi Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye mahallesinde çekilmiştir. Bölgenin hem yeşili hem maviyi kucaklayan doğası filmin etkileyici hikayesini destekler niteliktedir. Hatıran Yeter filmi bu yönüyle bu etkileyici coğrafyaya tanık olmak için de bir fırsat sunar.

HATIRAN YETER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Hatıran Yeter filmi 28 Haziran 2024 tarihinde vizyona girdi. Film ilk olarak 23 Ocak 2025 tarihinde ATV’de yayınlandı ve televizyon ekranlarından ilk kez izleyicisiyle buluştu.

Kaynak: https://berkinkaya.com