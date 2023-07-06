Sakarya’da yaralı halde bulunan yavru boz ayı, tedavi altına alındığı Ormanya’da sağlığına kavuşuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olarak vatandaşlara hizmet veren Ormanya, yaban hayvanlarına da umut oluyor.

Bu bağlamda doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal ve tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türünün cerrahi operasyonları ve tüm tedavileri Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Son olarak Sakarya ilinde yaralı halde bulunan yavru boz ayı getirildiği Ormanya’da tedavi edilerek yaşama döndürüldü.

Hatırlanacağı gibi Sakarya Dokurcun Yaylası mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Ormanya’ya getirilmişti.

Veteriner hekimler, 5 aylık olduğu tespit edilen boz ayıya hemen müdahale etmiş ve travma geçirdiği anlaşılan boz ayının yapılan ilk kontrolünde ön ayaklarında yoğun bir hematom tablosu görüldüğü ve röntgen sonuçlarında da boyun omurunda zedelenme olduğu tespit edilmişti.

Ormanya’da yaşama tutunan yavru boz ayının tamamen sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.