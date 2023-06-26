İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, körfez temizliği sırasında Konak Pier İskelesi'nde yaşam mücadelesi veren Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı.İZMİR (İGFA) - Körfez temizliği için gece gündüz çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kurtarma operasyonuna imza attı. Deniz temizliği sırasında ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasını, yaralı bir şekilde Konak Pier’in deniz kısmında buldu. Karaya çıkarılan Caretta Caretta, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne götürüldü.

Yaraları tedavi ediliyor Burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan Caretta Caretta’nın, yaşadığı travma sonucunda sağ ve sol ön bacakları ile kabuğunun alt tarafında gövdesinde kesikler; kabuğunda ise kırılmalar tespit edildi. Veteriner hekimler Caretta Caretta’nın yaralarını tedavi etmek için müdahaleye başladı. Saatler süren operasyonun ardından Caretta Caretta’nın sağlık durumu stabil duruma getirildi. Yapılan müdahalenin ardından Caretta Caretta, koruma altına alınmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Henüz tam nedeni tespit edilememekle birlikte Caretta Caretta’nın yaşadığı travmanın, balıkçı ağı, tekne pervaneleri gibi insan kaynaklı bir nedenden olduğu tahmin ediliyor.