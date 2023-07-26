Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle Seyitgazi ilçesi Santral Park’ta gerçekleştirilen “Yaratıcı Drama Kampı” gençlere 2 gün boyunca doğa ile baş başa unutamayacakları bir deneyim yaşattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal olmak üzere her alanda destek çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenlenen yaz kampları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Seyitgazi ilçesi Santral Park’ta düzenlenen ve 2 gün boyunca gençlerin kamp ortamına ve birbirlerine kısa sürede uyum sağlamaları, bulunduğu çevrede dışa dönük ve sağlıklı iletişim kurması hedefleyen “Yaratıcı Drama Kampı” renkli görüntülere sahne oldu.

Çadırlarını kurarak doğal ortamın keyfini çıkaran gençler, düzenlenen atölye çalışmaları ve yapılan sunumlarla da bilgilendiler. Atölyelerde ekip çalışması, iletişim, etkileşim, uyum gibi başlıklara tanışma oyunları ve doğaçlama, rol oynama gibi drama teknikleri yer alırken gençler doğa ile eğitimi buluşturan etkinlikten büyük keyif aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de Santral Park’ta kamp yapan gençleri ziyaret ederek deneyimlerini paylaştılar. Gençlerle sohbet eden Ünlüce, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek kampın başarılı geçmesini diledi. Doğal ortamda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yürüyüş, müzik ve çeşitli sosyal aktiviteler de yapılırken, Büyükşehir Gençlik Merkezi yaz kamplarında farklı içeriklerle yaz ayları süresince gençleri doğayla buluşturmaya devam edecek.