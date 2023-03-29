Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere emanet aldığı kamyonet ile gönüllü olarak yardım malzemesi taşıyan gencin sürdüğü kamyoneti yandı. Yardım yapmak isterken kullanılmaz hale gelen emanet kamyonet için yardıma muhtaç oldu.

Tekin Alasırt, 6 Şubat Kahrammaraş depremlerinin ardından depremden etkilenen Kadirli ilçesi ve Osmaniye’ye gönüllü olarak yardım malzemesi taşırken Kadirli-Osmaniye yolu Sakarcalık köyü yakınlarında kamyon yanmaya başladı. Son anda araçtan çıkmayı başaran Alasırt, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi. Aracında büyük çaplı maddi hasar meydana geldiğini ve yaptıracak maddi durumu olmadığını belirten Tekin Alasırt " Depremden bu yana gönüllü şekilde yardım malzemesi taşıyoruz. Kadirli’den Osmaniye’ye giderken aracımız yandı. Ben aracı emanet almıştım benimde değil. Bunu yaptıracak maddi gücümde yok yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.