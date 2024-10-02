Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde yaşayan 68 yaşındaki Adem Amca ile dostluğu daha önce belgesele konu olan Yaren Leylek şimdi de beyaz perdeye taşındı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken film, 4 Ekim'de vizyona giriyor. Filmin dün gece de Atatürk Kültür Merkezi'nde galası gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, 13 yıldır ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüştü.

Her göç zamanı kilometrelerce mesafe uçarak geldiği köyde, Adem Amca'nın kayığına konan Yaren Leylek, önce belgesele şimdi de beyaz perdeye taşınan hikayesini bıraktı.

EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesi, Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın yönettiği belgesele konu olmuş. Bu belgesel Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazanmıştı.

YAREN LEYLEK BU KEZ BEYAZ PERDEYE GELİYOR

Yaren leylek, 4 Ekim’de bu kez sinema izleyicisi ile buluşuyor.

Yaren leylek ile Adem Amca'nın dostluğundan kurgulanan filmin ‘Yaren Leylek’ filminin dün gece İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) galası düzenlendi.

Galaya balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de katıldı.

Projede danışman olarak yer alan Alper Tüydeş, geceden kareleri, “Hikayede sadece senaryo kurgu. İçerisinde Karacabey’in çorap örme geleneği, soğanlı böreği, Karacabey Longozu, Avrupa Leylek Köyü, leylek yuva temizliği, Suuçtu şelalesi, longozun milli park olma sürecine kadar çok keyifli detaylar ve doğaya dair mesajlar var. Akşam ortaya çıkan işi gördükten sonra şunu büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ailece bu filme gidin. Çocuklarınıza izleyin, izlettirin” notuyla paylaştı.

(Alper Tüydeş ve Adem Yılmaz)

USTA İSİMLER KADRODA

4 Ekim’de vizyona girecek olan, senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un yaptığı ‘Yaren Leylek’ filminin oyuncu kadrosunda ise usta isimler yer alıyor. Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir’in oynadığı filmin şarkısını ise Aydilge yaptı.