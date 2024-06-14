Bursa’da çekilen yaren leylek ile Adem amcanın belgeseli yapımcısına ödül kazandırdı.Emine Pınar TURAN KAHRAMAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı eski Karaağaç köyünde ünlü yapımcı ve yönetmen M. Ali Poyraz’ın çekimlerini yaptığı Yaren leyleğin ve Adem amcanın hikayesini anlatan “YAREN” belgeseli 11. Uluslararası yedi velayet yedi vilayet kısa film yarışması en iyi belgesele ödülüne laik görüldü.

YAREN’İN BELGESELİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Yaren leylek belgeselinin yapımcısı M. Ali Poyraz, kendisine ödül kazandıran yaren leylek ve adem amcanın belgesel film yurt içi ve yurt dışı fil festivallerinde ülkemizi temsil edeceğini ifade etti.

Yaren belgeseli hakkında açıklamalarda bulunan Yönetmen –Yapımcı m. Ali Poyraz, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı eski Karaağaç köyünde yapılan çekimler bir hafta sürdüğünü belirterek, hem kısa hem uzun formatta çekilen belgeselin seslendirmesi de ünlü ses sanatçısı Mazlum Kiper yapacağını söyledi.

Karaağaç köyünde Yaren leylek ve Adem amcanın hikayesi kendisini çok etkilediğini ifade eden Poyraz,” Uluabat gölü bereketli sularıyla çevresindeki köylülerin geçim kapısı oluyor. Bu gölde yapılan balıkçılığın yanında sıcak bir insan hikâyeye de ev sahipliği yapıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren isimli leyleğin sıra dışı dostluğu. Belgesel bu sıcak hikâyeden yola çıkarak aynı zamanda yıllar içinde azalan doğal güzelliklere de dikkat çekiyor” dedi.

13 YILDIR AYNI GÖLDE BULUŞUYORLAR

Hikayenin asıl konusu ise Adem amcanın ve Yaren leyleğin insanoğlunu kıskandıracak dostluğu ve vefasını ön planda yer aldığına dikkat çeken Poyraz, "Adem Yılmaz, Bursa’da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olarak köyü olan Eskikaraağaç döner. Kendi deyimiyle köye eskiden beri aşıktır. Döner dönmez bir kayık ve ağ takımı yaptırarak baba mesleği olan balıkçılığa başlar. Göle açıldığı bir gün (2011) bir leylek kayığına konar. Duruma biraz şaşırır. Ona tuttuğu balıklardan ikram eder. Balıkçı Adem, Merakla ertesi günü acaba gelir mi? diye bekler. Leylek ertesi günde kayığa gelir. Adem Yılmaz, yine onu eliyle besler ve bu sıra dışı dostluk başlar. Bir gün köy muhtarı bu leyleğe birisim koyalım der ve Yaren fikrini sunar. Balıkçı Adem bu ismi çok beğenir ve bundan sonra Leyleği Yaren diye çağırmaya başlar. Her yılın şubat ayı geldiğinde Adem amcayı heyecan sarar. Yol uzundur. Afrika'dan Türkiye’ye her türlü olumsuz şartı düşündükçe Adem amca heyecanını bir kat daha artar. Yaren’in sağlıkla döndüğünü görünce rahat nefes alır. Adem ve Yaren arasındaki bu dostluk 13 yıldır sürmektedir. Adem amca ömrü yettiğince bu dostluğu sürdüreceğini söylüyor ama bir yandan da endişeli. Yaşanan iklim değişiklikleri Uluabat Gölü’nü de etkilemiş. Zamanla azalan sular nedeniyle artık eskisi kadar leylek gelmez. Bu da Adem amcanın en büyük endişesidir." şeklinde açıklamalarda bulundu.