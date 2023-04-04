2016 senesinde Güney Kore'de ciddi bir skandal boy göstermişti. Ülkenin başkanı Park Geun-Hye, bir tarikat lideri olan Cho Soon-Sil isimli şahsın isteklerine göre ülkeyi yönetiyormuş meğer... Church of Eternal Life tarikatının başı olan şahıs başkanı öyle manipüle ediyordu ki kendi vakıflarına on milyonlarca dolar para aktarıyor, başkanın konuşma metinlerini kendisi yazıyor, giyeceği renklere kadar kendisi karar veriyordu. Devlet bu durumu fark eder, kabine ise Park'ın başkanlığını düşürür. Tutuklanır, gücü kötüye kullanma ve rüşvet suçlarından dava açılır. 2018'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmakla beraber 17 milyon dolar da para cezası alır.

Devletçilik ve sistemin işleyişinin güzel bir örneğidir. Türkiye'ye konuyu getirirsek tüm muhalifler AKP ve yandaşları için "yargılanacaksınız" diyor, Sayın Erdoğan korkmuyor gibi davranarak umursamamaya çalışıyor hatta içi boş laflar ettiğini söylüyor muhaliflerin. Erdoğan'ın yaptıkları Kore'nin eski başkanının yaptıkları ile kıyaslanırsa laflarımızın altının gayet dolu olduğu açıkça nettir.

2008 senesindeki Ergenekon iddianamesi ile uydurma bir kumpasın temelleri atılmış, suçsuz insanlar sahte belgelerle içeri tıkılmıştı. FETÖ temelli bu operasyonların yaşandığı dönemde Sayın Erdoğan kendisini "Ergenekon davasının başsavcısı" olarak nitelendiriyor, FETÖ'cü hakimler için "Milletin hakimleri Silivri'de bırakalım işlerini yapsınlar" diyerek alenen destek veriyordu. 2010 referandumuna "ölüleri bile oy kullanmaya kaldırarak" destek veren Gülen'e, yani Okyanus Ötesi'ne teşekkürlerini iletti. 2011 oldu, şimdiki ortağı Bahçeli, kaset kumpaslarında Gülen'i suçladı. Tayyip Bey şu açıklamada bulundu: "MHP'nin bir defa Fethullah Hocaefendi'ye saldırısı gerçekten bana göre ihanet derecesindedir. Bu hiç ahlaki değil. Çok çok çirkin bir şey... Yani Hocaefendi, işi gücü bırakmış da Bahçeli'yle mi uğraşıyor?"

Fethullahçı yapılanmanın devlet içine sızmasına göz yumdu, sonradan kumpas olduğu anlaşılacak Ergenekon davasını alenen destekledi. 2016'da bir röportajda "Görememişiz, Rabbim de milletim de affetsin" ifadesinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanı, 2010 yılında ben 14 yaşındayken askeri sınav sorularını çalan Fethullahçı çocuklarının dedikodularını duyuyor, biliyordum. Her hakkı yenen çocuk bunu biliyordu. JİT, MİT, Emniyet İstihbarat Dairesi gibi birçok kurum varken siz nasıl göremediniz? 1986'da 14 kişiyle arabada yakalanan Fethullah Gülen polis karakolunda sorguya alınmış, irticai faaliyetlerde bulunduğu konusunda ifadesi alınmıştı. Tabii Turgut Bey polisi yumuşak olması konusunda arayıp tembihlemişti, neyse. Orası ayrı konu... Devlet o dönemden beri bunu biliyorken dershane çocukları Fethullahçılar'a soru verildiğini, polis yapıldığını biliyorken siz göremediniz mi?

Bal gibi de gördü, kusura bakmasın kimse. Askeriyede, savcılıkta, emniyette "Atatürkçü" kesimi ortadan kaldırmak için Fethullahçılar'a ihtiyaç vardı. Ülkenin Cumhuriyet değerlerini çürütmek, irticayı hayatımıza sokmak için çıkarları çatışana kadar Fethullahçılar'ın ülkede terör estirmesine izin verildi. FETÖ'nün görevden aldığı insanlara iadeyi itibar yapılmadığı gibi yerlerine AKP yanlıları yerleştirilerek devletin sinir uçları uyuşturuldu.

Ergenekon kumpasını açıkça desteklemesi bile aslında 15 Temmuz sonrası Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının düşürülmesini gerektirirdi. Böyle olmadığı gibi aksine başkanlık sistemiyle sivil darbecilik iyice kemikleştirildi. Bunlar olmamış gibi de Kılıçdaroğlu'nun görmeden seccadeye basması seçim malzemesi yapılarak oy toplanmaya çalışılıyor. Güya "Pensilvanya'dan gelen talimat" imiş. Madem Pensilvanya'dan geldi talimat, kanıtınız var mı? Yoksa eğer hedef gösterme ve iftira suçu teşkil eder. Bitmedi, bunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2012 öncesi çıkarları uyuşurken Pensilvanya ile olan diyalogu hiç Fethullah'ı görmemiş Kemal Bey'den kat be kat daha fazla.

AKP döneminde birçok insan ekmeğinden oldu, birçoğu intihar etti kumpaslar yüzünden. Liyakatsizlik, yolsuzluklar hep gündeme geldi. İnandıkları Kuran'ın hükümlerini yıllarca bile isteye çiğneyen AKP şimdi yanlışlıkla basılan bir seccadeyi gündem yapabilecek kadar düşüyor...

Devlete yapılan sivil darbe, vaktinde FETÖ kumpaslarına verilen alenen destekler göz önünde tutulursa evet diyorum, maalesef ki yargılanma gerektiren durumlar bunlar. Ömer Çelik Bey'in dediği gibi "not ediyoruz." Milletimiz bunları hiçbir zaman unutmayacak, sandıkta cevabınızı verecek, irtica karşıtı laik düzende kurulmuş devletimiz de gereğini en kısa zamanda yapacaktır.

