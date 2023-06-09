Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ ziyaret ederek Konya Dijital Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca beraberindeki heyetle birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Akarca, ilk olarak Taş Bina’daki Konya Dijital Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulunarak Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya teşekkür etti. Akarca da misafirperverliğinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni de imzaladı.