Yargıtay 1. Başkanlığı'na, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçildi.ANKARA (İGFA) - Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması dolayısıyla Yargıtay üyeleri yeni başkanı seçmek için bir kez daha sandık başına gitti.

Seçimin 37'nci turunda Mehmet Akarca ile Ömer Kerkez aday olarak yarıştı.

Yargıtay Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre oylama sonucunda Kerkez 193, Akarca 103 oy aldı.

Böylelikle 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen ve geçen yıldan bu yana Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Ömer Kerkez, yüksek mahkemenin yeni başkanı oldu.