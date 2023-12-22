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İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üst yapı çalışmalarına başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, uzun yıllardır kangren haline gelen Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki kamulaştırma sorununu geçtiğimiz aylarda sona erdirmişti.

2,5 yıl süren kamulaştırma süreci sonrası 12 binanın yıkım işlemlerini tamamlayan İzmit Belediyesi, Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta üst yapı çalışmalarına başladı. Gece gündüz devam eden çalışmalar neticesinde bölgeye çok daha konforlu ve estetik bir sosyal alan sunulacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yılın en uzun gecesini Paşa’daki çalışmaları inceleyerek geçirdi. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte bölgeyi gezen Başkan Hürriyet, çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanarak bölge halkının mağdur edilmemesi konusunda hassasiyet istedi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Yağmurlu bir İzmit akşamı. Her koşulda çalışmaya devam ediyoruz. İzmit’in her bir bölgesine adil bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şu anda Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak’tayız. Burada yaklaşık 30 yıldır kamulaştırma sorunu vardı. Özellikle burası hem araç hem de insan trafiğinin yoğun olduğu ama asayiş ve estetik açısından sıkıntılı bir bölgeydi. Göreve gelir gelmez muhtarımızın ve bölge halkının talebiyle kamulaştırma işlemine başladık. 12 tane bina vardı. 2-2.5 sene içerisinde kamulaştırmayı tamamladık. Ardından tüm binaları yıktık. Şimdi de üst yapı çalışmalarına başladık. Altyapı kurumları su ve elektrik bağlantılarını gerçekleştiriyorlar. Biz de gecikmemek için onların peşinden üst yapıyı yapıyoruz" dedi.

Burak Güreşen, “Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık ve Emin Sipahi Sokak arasında kalan 12 binanın yıkım işlemi Emlak İstimlak Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdik. Burayı daha prestijli hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Binaları yıktıktan sonra alt yapı işlemleri yapıldı. İSU ve SEDAŞ’ın işlemlerini halletmesiyle biz de planlarımızı uygulamaya başladık. Şu anda SEDAŞ ile koordineli bir şekilde ilerliyoruz.