Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre 2016 yılında hayata geçen "Yarım Çalışma Ödeneği" kapsamında 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplamda 204 milyon 600 bin Türk Lirası ödeme yapıldı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği ile ilgili verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştı.

Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali izinlerinin bitiminden itibaren kullanacakları ücretsiz izin döneminde İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği’nden yararlanabiliyor. 2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon Türk Lirası ödeme sağlandı" ifadelerini kullandı.