Hazine ve Maliye Bakanlığı, rafineriler tarafından artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebileceğine ilişkin yeni genelge yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.