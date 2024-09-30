Yarımada Belediyeler Birliği ilk meclis toplantısını, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında gerçekleştirdi. Meclisin oy birliğiyle öğrencilere burs verilmesi kararı alındı.İZMİR (İGFA) - Yarımada Belediyeler Birliği 2024 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Selçuk Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Yarımada Belediyeler Birliği meclis üyeleri katıldı.

‘ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ’

Meclis Toplantısında konuşma yapan Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay, “Bugün ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. 2025 yılı mali bütçemizi geçen haftaki encümenimizde görüşüp meclise sevkini yaptık. Yarımada Belediyeler Birliği olarak daha aktif ve güzel işlere imza atmak için çalıyoruz. İlk icraatımız geleceğimizin teminatı çocuklar için olacak. 135 çocuğumuza 1500 TL’lik burs yardımında bulunacağız. Bu Yarımada Belediyeler Birliğinin ilk icraatlarından biri olacak. Bundan sonra da halka daha faydalı olabilecek konuşlarda projeler üreteceğiz. Büyük bir meblağ olmasa da bir nebze de olsa ailelerin ekonomisine bir katkı sunmuş olacağız. Bu fikri sunan ve destek veren tüm Belediye Başkan mevkidaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden burs alacak öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 2025 yılı mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.