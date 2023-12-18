Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar büyük oranda tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde birçok noktaya sosyal yaşam alanları oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu bağlamda Büyükşehir, Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesinin ilerleme oranında yüzde 95 seviyesine ulaştı. Bölgeye meydan kazandırma amacıyla yapılan çevre ve peyzaj düzenleme projesi Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi işbirliğinde yürütülüyor. Mehmet Akif Ersoy Cami ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı bütünleştirerek şehir meydanına dönüştürecek proje tamamlandığında, 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları yer alacak.

CAMİ VE MEYDAN BÜTÜNLEŞTİ

Proje kapsamında Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Cami önündeki meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve caddenin güney kısmında kalan 75. Yıl Cumhuriyet Parkı ile bütünleştirerek bölgeye güzel ve ferah bir alan kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması ve diğer inşa faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda bir adet voleybol-basketbol sahası, oturma grupları, bir adet taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri bulunacak. İş dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde sulama alt yapı sistemi döşendi, bitki ve ağaç dikimi yapıldı. Bitkisel toprak, torf ve çim serme işleminin de tamamlandığı çalışmalarda oyun grupları, spor aletleri ve ahşap oturak montajları da bitti.

KÜTÜPHANE, KAFETERYA, SAĞLIK OCAĞI

Yarımca Kent Meydanı’nda sağlık ocağı, kafeterya ve kütüphane de olacak. Sağlık ocağı çevresi de yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları ile zenginleştiriliyor. Modüler oturma banklarının montaj yapım işlemleri tamamlandı. Caminin iki minaresinin yapımı da proje kapsamında gerçekleştiriliyor.