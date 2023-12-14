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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi projesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi yapıyor.

Temel betonu dökülen projede altyapı bağlantıları tamamlanırken temel üstü imalatlara da başlandı. Zemin kat, 1. kat ve çatı katı olmak üzere 3 katlı yapılacak tesisin 300 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

Projesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Körfez Yelken Kulübü, Yarımca Mimar Sinan Mahallesine yapılıyor. 372 metrekare alan içinde yapılacak yelken kulübünün bünyesinde bakımhane, kondisyon salonu, derslik, hakem odası, yönetim odası, antrenör odası ve giyinme birimleri olacak.