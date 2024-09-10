Yarınlara Söz programına 20 Eylül 2024 tarihine kadar başvuran üniversiteliler, Hepsiburada’da eğitim ve staj imkanına kavuşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Hepsiburada’nın ikincisini düzenlediği Yarınlara Söz eğitim ve staj programı için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Yenilikçi fikir sahibi genç girişimci adaylarına seslenen ve bugüne kadar 300’ün üzerinde başvuru alan programın son başvuru tarihi 20 Eylül 2024.

Yarınlara Söz programına kendi ya da ailesi 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nden etkilenmiş, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi gençler başvurabiliyor. Programa katılmak isteyen genç yetenekler, başvurularını Yarınlara Söz web sitesi üzerinden yapabiliyor.

8 haftalık eğitim programına başvuranlar arasından 150 öğrenci seçiliyor. Hepsiburada’nın son iki yıldır SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) iş birliğiyle yürüttüğü Yarınlar Söz programında çeşitliliği ve eşitliği teşvik etmek amacıyla yüzde 80 kadın öğrenci kotası uygulanıyor.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARA STAJ VE MENTORLUK FIRSATI

E-ticaret, girişimcilik ve pazarlama alanlarına odaklanan Yarınlara Söz programında gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmelerine olanak tanınırken; mülakat teknikleri, web tasarımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, etkili sunum hazırlama ve LinkedIn kullanımı gibi konulardaki bilgi ve yetkinlikleri de güçlendiriliyor. Eğitimler 5 Ekim - 20 Kasım 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Eğitimleri tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası sunulurken, en yüksek başarı puanını alan öğrenciler Hepsiburada’da Nisan - Haziran 2025 döneminde staj yapma imkanına kavuşuyor olacak.