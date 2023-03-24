Konya Büyükşehir Belediyesi'nin marka haline gelen birimlerinden Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programından yüz güldüren başarılar gelmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunması amacıyla hizmet veren Bilgehaneler, “Bir hafız yetişir, bir nesil değişir” mottosuyla yürüttüğü Hafızlık Hazırlık Programında hafızlık imam hatip ortaokullarına öğrenci kazandırıyor.

Ders destek programları, milli manevi eğitimler, etkinlik ve atölyeleri ile Konyalı çocukların vazgeçilmezi haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehaneler, “Bir hafız yetişir, bir nesil değişir” mottosuyla hayata geçirdiği Hafızlık Hazırlık Programı ile de hafız yetişmesine büyük katkı veriyor.

Hafız imam hatip ortaokullarına yüksek yüzdeyle öğrenci kazandırmaya devam eden Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı kapsamında Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu sınavına katılan 102 öğrenciden 92’si sınavı kazanırken, ilk 20’de 17 Bilgehane öğrencisi yer aldı. Bir diğer başarı da 125 Bilgehane öğrencisinden 102’sinin başarılı olduğu İkrar Hafız İmam Hatip Ortaokulu’ndan geldi. Burada da hafızlık eğitimi almaya hak kazanan ilk 20’deki 18 hafızlık adayı yine Bilgehane öğrencilerinden oluştu.

Hafız adaylarının sınav sonuçları ile yüzleri gülen anne babalar, aldıkları başarılı hizmetten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.